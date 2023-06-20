Образование 20 июня 2023, 14:09 Репетитор Ахметшина рассказала о росте спроса на изучение китайского языка среди россиян

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Репетитор из Москвы Ильвина Ахметшина в разговре с изданием Lenta.ru сообщила, что в последнее время среди россиян отмечается резкий спрос на изучение китайского языка. Причем граждане хотят изучать не просто разговорный китайский, а бизнес-китайский.

При этом репетитор предупредила, что изучение китайского языка — не самое дешевое дело.

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«Со своей стороны могу отметить, что с повышением интереса цена на занятия тоже выросла, так как стало больше студентов, окошек в расписании практически нет», — добавила Ахметшина.

Если средняя цена за урок раньше составляла около тысячи рублей, то сейчас она повысилась до 1600 рублей за один академический час.