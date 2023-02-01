Образование 01 февраля 2023, 00:31 Репертуар театров в России соотнесут со школьной программой по литературе Минкульт России: репертуар театров соотнесут со школьной программой по литературе Pxhere

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Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе. Это позволит школьникам увидеть постановки по изученным ими произведениям. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

К такому решению пришли в ходе встречи глава Минкультуры Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов.

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Единую программу по литературе запустят во всех школах с начала нового учебного года.

По мнению Кравцова, было бы хорошо «вернуться к советской традиции», когда ученики школ смотрели в театре постановки по пройденным ими классическим произведениям.

«Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — отметил министр просвещения.

Школы тех районах, где нет театров, получат записи спектаклей, отметила глава Минкультуры. Любимова предложила также наладить систему, по которой шефство над школьными театрами возьмут региональные.

Российское правительство до 1 июня 2023 года изменит образовательные программы вузов для улучшения подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.