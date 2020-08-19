Ремонт в школе № 1 в Котельниках закончится на следующей неделе

В школе № 1 в Котельниках полным ходом идет ремонт пищеблока, который не делали уже более десяти лет. Рабочие уже смонтировали систему водоснабжения и заменили электропроводку. На очереди — монтаж вентиляции.

Руководитель школы № 1 Татьяна Баранова сообщила «360», что помимо ремонта сейчас закупается дополнительное оборудование.

«Так, например, мы закупаем плиту, дополнительный пароавтомат, потому что одного недостаточно для такого количества. Закупаем дополнительно посудомоечную машину, новую картофелечистку, новые стеллажи», — сообщила Баранова.

В пищеблоке уже начались отделочные работы, на полу и стенах кладется плитка. Ранее подрядчик отставал от графика из-за неправильной организации работ. Сейчас специалисты ускорились. Под личный контроль взял процесс глава Котельников Сергей Жигалкин.

Заместитель главы по ЖКХ администрации городского округа Котельники Сергей Джеглав сообщил «360», что по настоянию местных властей подрядчик закрепил за каждым помещением контролера, который дважды в день составляет отчет о выполненных работах.

«Был представлен был график выполнения работ по каждому помещению. В результате, мы за два дня достигли значительного темпа роста ремонта», — уточнил он.

На ремонт школьного пищеблока из городского бюджета было выделено полтора миллиона рублей. Работы будут завершены в начале следующей недели, после чего в помещении будет расставлено новое оборудование.