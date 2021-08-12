Ремонт в школе Екатеринбурга назвали образцовым

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева сказала, что ремонт в школе № 25 в Екатеринбурге можно считать образцовым. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Здесь мы увидели хороший пример капремонта и реконструкции с учетом требования новых программ», — считает Шмелева. Также она добавила, что образовательная среда должна создаваться при участии учителей и родителей. По ее мнению, это гарантирует и «переемственность традиций», и современный подход.