Примечательно, авторы поправки, члены думского Комитета по науке и образованию, — все выпускники МГУ им. Ломоносова, а один из них ректор одного из факультетов.

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Пока для ректоров государственных вузов предельный возраст службы составляет 65 лет, если в качестве исключения ученый совет заведения не продлит его до 70 лет. Но ректоров МГУ и СПбГУ назначает лично президент, и он же может два раза продлить их полномочия на пять лет. Было предложено снять ограничение таких продлений.

При этом если ректору СПбГУ сейчас 60 лет, то Виктору Садовничему, который возглавляет МГУ с 1992 года, исполнилось в этом году 80, а его полномочия уже продлевались дважды.

Многие, в том числе и студенты, негативно отнеслись к такой поправке, ссылаясь на возраст ректора и проблему неэффективного управления именно в МГУ.