Ректорское сообщество не нашло альтернативы ЕГЭ

Формат ЕГЭ назвали востребованным механизмом вступительных испытаний в вузы. В Рособрнадзоре считают, что пандемия COVID-19 это подтвердила.

Глава ведомства Анзор Музаев подчеркнул, что к аналогичным выводам пришли и в ректорском сообществе. Его мнение привел ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество», — сказал Музаев.

В ходе выступления на круглом столе «Образовательная услуга: проблемы теории и практики», организованном Санкт-Петербургским государственным университетом, он указал на развитие информационных технологий в образовании. Мощным толчком для этого послужила пандемия.

«По мнению международных экспертов, сочетание очного и дистанционного обучения с высокой степенью вероятности станет новой нормой», — заметил глава Рособрнадзора.

Он добавил, что элементы дистанционного обучения «позволяют повысить равенство образовательных возможностей». Благодаря им достигается и «большая индивидуализация процесса обучения».