    25 мая 2020, 16:28

    Ректорам вузов разрешили занимать должность до 70 лет

    Дарья Бунякова

    Руководители государственных и муниципальных вузов, а также их заместители теперь могут занимать свои должности до 70 лет. Закон об увеличении возраста ректоров подписал президент Владимир Путин.
    Ректорам вузов разрешили занимать должность до 70 лет

    Согласно документу, главы образовательных учреждений высшего образования и их заместители могут работать до 70 лет. При этом срок действия трудового договора не имеет значения. Раньше ректоры и замы могли занимать свою должность только до 65-летнего возраста. Решение о продлении срока работы еще на пять лет принимал учредитель вуза.

    Кроме увеличения возраста, в законе отмечается, что один и тот же человек не может руководить одним вузом более трех пятилетних сроков. В список исключений попали только Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, так как их работу регулирует отдельный закон. По этому документу ректор может занимать должность и после 70 лет.

    Новый закон начнет действовать с 1 июля 2020 года. В начале февраля документ одобрило правительство, а позже его приняли в Госдуме и Совете Федерации. С помощью закона хотят осуществлять долгосрочные программы в вузах с учетом дефицита кадров и сохранить научные традиции.