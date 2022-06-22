Ректор Высшей школы экономики назвал главное достоинство ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не имеет отношения к Болонской системе и является для России собственной формой проверки знаний. Он помог практически полностью искоренить коррупцию при приеме в вузы, заявил ТАСС ректор НИУ «Высшая школа экономики» Никита Анисимов.

ЕГЭ был внедрен в России одновременно с вхождением в общую европейскую зону высшего образования, однако это два совершенно разных вектора. По словам ректора ВШЭ этот экзамен не имеет ничего общего с Болонской системой, и выход из нее не предполагает отказ от единого госэкзамена.

«Истина в том, что это наша собственная, не навязанная стране форма проверки знаний абитуриентов, а одно из ключевых достижений этого экзамена — практически полностью искорененная коррупция при приеме в вузы, существовавшая в 90-е годы», — сказал Никита Анисимов.

Он признал, что несмотря на свои достоинства, ЕГЭ требует доработки. Систему приема в вузы следует пересмотреть, но только после проведения аналитики и не впадая в крайности.