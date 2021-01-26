26 января 2021, 14:59
Ректор ВШЭ заявил, что через 15 лет от ЕГЭ откажутся
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов выразил мнение, что через 15 лет ЕГЭ в школах могут отменить. Об этом сообщил ТАСС.
По данным Daily Storm, Кузьминов считает, что вместо этого к тому времени знания школьников начнут оценивать по их персональным портфолио. Кузьминов уточнил, что портфолио будет невозможно подделать.
«И я, как ректор, с большим удовольствием перейду к отбору на основе этих портфолио», — заключил он.