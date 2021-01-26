Ректор ВШЭ заявил, что через 15 лет от ЕГЭ откажутся

По данным Daily Storm, Кузьминов считает, что вместо этого к тому времени знания школьников начнут оценивать по их персональным портфолио. Кузьминов уточнил, что портфолио будет невозможно подделать.

«И я, как ректор, с большим удовольствием перейду к отбору на основе этих портфолио», — заключил он.