Ректор Военмеха в юбилейную дату рассказал о деятельности учащихся

В пятницу, 25 февраля, Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова отмечает 90 лет со дня основания. По словам ректора Константина Иванова, здесь учащиеся занимаются не только созданием вооружения, но и разработками, связанными с космосом, написал «Петербургский дневник».

«Наш вуз всегда развивался в зависимости от вызовов сегодняшнего дня и модификации системы комплексной безопасности России. Военмех — кузница кадров для военно-промышленного комплекса. Безопасность государства основана на трех китах — политическая стабильность, экономическое процветание и обороноспособность. Если раньше вооружения определялись артиллерией, впоследствии ракетным оружием, приборной базой систем вооружения, то сейчас появились совершенно новые приоритеты», — рассказал он.

Среди основных направлений университета ректор отметил разработку воздушно-космической обороны, цифровизацию и искусственный интеллект, а также создание военной робототехники.

Иванов добавил, что среди выпускников учебного заведения немало космонавтов. Самые известные из них — это Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Иван Вагнер и Андрей Борисенко.

Говоря о полетах на Луну и на Марс, ректор подчеркнул, что такая работа ведется, но в ближайшем будущем стоит рассматривать только Луну. Полет на Красную планету для человека пока слишком опасен, никто в мире, по словам Иванова, к нему еще не готов.

В конце беседы ректор сообщил, что все современные системы оружия создаются в том числе выпускниками «Военмеха». В университете создают спутники, боеприпасы, приборы позиционирования на орбите, а также разрабатывают ракеты.