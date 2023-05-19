Образование 19 мая 2023, 13:14 Ректор СПбГУП Запесоцкий раскритиковал идею распределения после обучения студентов-бюджетников

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Попытка распределять студентов, обучающихся на бюджете, приведет к тому, что реально отрабатывать полученные знания будут только двоечники. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился член-корреспондент РАН, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий.

Он заявил, что подобные предложения хороши лишь в теории. На практике же они не принесут желаемых результатов. Напомним, инициативу отрабатывать бюджетникам два-три года по распределению предложил ранее парламент Татарстана.

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«Если рассматривать все это шаг за шагом, может оказаться, что в определенной ситуации система распределения приведет к тому, что распределяться будут самые неспособные люди, условно говоря, двоечники, а люди энергичные и способные зарабатывать будут поступать на бесплатное, а когда будут оканчивать вуз, скажут, что не будут отрабатывать. И государство потребует оплатить тогда обучение, а те вернут деньги, откупятся», — подчеркнул Запесоцкий.

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