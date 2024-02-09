Образование 09 февраля 2024, 14:48 Ректор СПбГУ Кропачев: за последние годы университет объединился и стал сильнее

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Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал, как изменился вуз за последние годы.

«Было такое время: университет распался на факультеты, сначала — территориально, а потом и ментально. Сейчас университет объединился и в результате стал сильнее и интереснее», — высказался руководитель СПбГУ.

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Он также отметил, что на сегодняшний день вуз является научным и образовательным центром мирового уровня, где учатся и работают лучшие.