Ректор Сибирского университета положительно оценил программу поддержки вузов

В министерстве науки и высшего образования рассказали о запуске программы поддержки вузов «Приоритет-2030». Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев рассказал News.ru, в чем заключаются плюсы и перспективы этой программы.

В рамках программы планируется сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в России в создании нового научного знания, технологий и разработок.

По словам Румянцева, участие в программе даже на уровне отбора поможет вузам обратить на себя внимание, заявить о себе на федеральном уровне и получить оценку своей деятельности. А формат объединения вузов, предложенный программой, создаст возможность обмена опытом и сотрудничества между университетами.

«Наконец, программа учитывает две ключевые траектории развития университета, будь то нацеленность на научно-исследовательскую повестку или ориентированность на участие в социально-экономическом развитии субъекта. В этой программе есть место для каждого вуза», — заключил Румянцев.