Образование 21 февраля 2023, 17:51 Ректор Северного федерального университета посоветовала делать учебники не скучными

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Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (Архангельск) Елена Кудряшова в разговоре с kp.ru прокомментировала слова президента Владимира Путина об образовании во время его выступления перед Федеральным Собранием 21 февраля.

Как заметила Кудряшова, учебники для школьников и студентов должны быть, в первую очередь, не скучными. Кроме того, они должны учить истории родного региона.

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«За прошедшие 40 лет у нас в Архангельской области не было написано ни одного учебного пособия для старшеклассников по истории родного региона — и это печальный факт», — сказала ректор.

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Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Федеральном Собрании, дал распоряжение повысить качество школьных и вузовских учебных пособий по гуманитарным наукам.