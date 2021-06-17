Ректор РАНХиГС: в вуз поступают, чтобы решать разные задачи

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что при поступлении в вузы абитуриентам очень важно ориентироваться на собственный интерес и приоритеты. Его слова привел сайт kp.ru.

«Мне кажется, что люди более или менее понимают и без рейтингов, какие вузы являются ведущими. Где учиться сложнее, где — проще. В вуз поступают, чтобы решать разные задачи», — заметил Мау.

По его словам, если студент собирается быть исследователем, то он может учиться в хорошем исследовательском институте. Если же ему наука неинтересна, то он идет в прикладной вуз.

«Сейчас все больше ребят идут сперва в колледж, а потом значительная часть идет в вуз. Каждый выбирает свою траекторию», — добавил ректор РАНХиГС.