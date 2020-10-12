Ректор Политеха в Петербурге назвал соблюдаемые при пандемии меры

«Мы стараемся очень оперативно проводить все необходимые мероприятия — если обнаружен больной, то мы сразу определяем всех контактных лиц в университете и общежитии, а также проводим дезинфекцию», — отметил Рудской.

Он подчеркнул, что вуз строго выполняет все требования Роспотребнадзора. Так, каждые выходные кампус университета дезинфицируется. Каждый день студентам бесплатно выдают медицинские маски.

Помимо прочего, в понедельник, 12 октября, был подписан приказ для сотрудников, которые находятся в группе риска заражения COVID-19. Всех их переведут на дистанционный режим работы.