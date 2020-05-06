Ректор Политеха рассказал об изменениях оплаты обучения в вузах

По его словам, из-за снижения доходов семьи уменьшается и инвестирование в детей, которые не смогли поступить на бюджетную форму обучения. Один из вариантов — сдвижка оплаты. Она может стать помесячной, а не семестровой.

«Оплата, возможно, будет производиться в конце семестра, несмотря на риски, если студент проучится весь период, а в сессию будет отчислен», — пояснил Рудской.

Он рассказал, что основной базовый принцип, который прорабатывается с Министерством — это обращение в правительство на предмет пересмотра законодательства по кредитам на образование для молодежи. Предложили вариант, когда государство будет давать беспроцентный кредит молодым людям на 15-20 лет. То есть студенты смогут выплачивать несколько сотен рублей в месяц, чтобы погасить кредит за свое образование.

Ректор Политеха заявил, что благодаря кредитной линии талантливые студенты смогут обучаться в элитных вузах.