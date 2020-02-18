18 февраля 2020, 13:58
Ректор МИИТ назвал вуз первым по числу студентов-целевиков
Ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов подчеркнул, что вуз занял первое место по количеству студентов-целевиков. Большая часть выпускников получила работу по специальности. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Такое заявление Климов сделал 16 февраля во время встречи с абитуриентами и их родителями.
«Сильная сторона университета — тесное взаимодействие с ведущими транспортными организациями. РЖД, Московский метрополитен и другие успешные компании — наши надежные партнеры», — пояснил ректор.
Глава Административного департамента Минтранса РФ Константин Пашков уточнил, что многие транспортные компании ждут выпускников МИИТ.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в вуз пришли отличники, „стобалльники“ — те, у кого высокий уровень знаний, огромная мотивация к работе в транспортном комплексе», — добавил он.