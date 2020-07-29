29 июля 2020, 16:20
Ректор МГУ заявил, что учебный год может начаться в дистанционном формате
Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщил, что новый учебный год в вузе может начаться в дистанционном режиме, пишет «Интерфакс».
По его словам, для российских студентов этот период займет немного времени, вскоре ученики перейдут на очный формат.
«Что касается наших ребят, то я думаю, что есть гибкий сценарий, может, немножко (дистанционно), а потом очно. А что касается зарубежных граждан — то это семестр», — процитировал Садовничего сайт RT.
Он отметил, что трудности с возвращением студентов из-за границы к обычному формату обучения напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой на их родине.