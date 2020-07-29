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    29 июля 2020, 16:20

    Ректор МГУ заявил, что учебный год может начаться в дистанционном формате

    Полина Петрова

    Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщил, что новый учебный год в вузе может начаться в дистанционном режиме, пишет «Интерфакс».
    Ректор МГУ заявил, что учебный год может начаться в дистанционном формате

    По его словам, для российских студентов этот период займет немного времени, вскоре ученики перейдут на очный формат.

    «Что касается наших ребят, то я думаю, что есть гибкий сценарий, может, немножко (дистанционно), а потом очно. А что касается зарубежных граждан — то это семестр», — процитировал Садовничего сайт RT.

    Он отметил, что трудности с возвращением студентов из-за границы к обычному формату обучения напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой на их родине.

    Новости SMI.FM