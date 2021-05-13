Ректор МГУ предложил поднять стипендию для аспирантов

Для аспирантов предложили повысить стипендию и расширить грантовую поддержку. С такой инициативой выступил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

По его мнению, прожить на нынешнюю стипендию невозможно, если нет иного источника дохода.

«Прожить на нынешнюю стипендию молодому человеку, связывающему свою жизнь с наукой, без другого источника нереально… Мы считаем, что безусловно надо повышать стипендию аспиранта и расширить грантовую поддержку. И то, и то надо сделать консолидированно, но тем не менее надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой», — заявил Садовничий.

Ректор МГУ выступил в Совете Федерации на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста», написало ИА НСН.

Ранее молодых ученых и талантливых студентов пригласили на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Они посетят сессию деловой программы и поучаствуют в специально организованных для них мероприятиях.