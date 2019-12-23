23 декабря 2019, 14:19
Ректор МАРХИ высказался за отмену профстандарта для преподавателей
Ректор Московского архитектурного института академик Дмитрий Швидковский поддержал отмену существовавшего профессионального стандарта. Однако уточнил, что необходимо создать новый, который бы соответствовал реальным потребностям. Об этом сообщило ИА НСН.
Швидковский обратил внимание на то, что принятый недавно стандарт невозможно применить.
«В нем прописано, что профессора не могут читать лекции бакалаврам, а только работать в магистратуре. На мой взгляд, это очень опасный документ для высшего образования. Так что его отмену я поддерживаю, но нужно разработать новый стандарт», — отметил ректор.
По его словам, профессионалам высшего образования необходимо разработать новый стандарт. «А правила должны быть соотнесены с реальностью. Идеальной моделью невозможно пользоваться», — подчеркнул Швидковский.
Ранее отменили профессиональный стандарт, который разрабатывали для преподавателей высших учебных заведений России.