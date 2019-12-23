Ректор МАРХИ высказался за отмену профстандарта для преподавателей

Швидковский обратил внимание на то, что принятый недавно стандарт невозможно применить.

«В нем прописано, что профессора не могут читать лекции бакалаврам, а только работать в магистратуре. На мой взгляд, это очень опасный документ для высшего образования. Так что его отмену я поддерживаю, но нужно разработать новый стандарт», — отметил ректор.

По его словам, профессионалам высшего образования необходимо разработать новый стандарт. «А правила должны быть соотнесены с реальностью. Идеальной моделью невозможно пользоваться», — подчеркнул Швидковский.

Ранее отменили профессиональный стандарт, который разрабатывали для преподавателей высших учебных заведений России.