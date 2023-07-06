Образование 06 июля 2023, 00:01 Ректор МАРХИ Швидковский рассказал, сколько времени требуется на подготовку к поступлению Ректор МАРХИ Швидковский заявил, что абитуриенты готовятся к поступлению около двух лет

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Студенты, которые планируют поступать на архитектора, готовятся к вступительным испытаниям около двух лет. Такой информацией поделился ректор МАРХИ, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что в последнее время поступающие проявляют к профессии архитектора все больше интереса. В текущем году количество заявлений выросло на 20% в сравнении с 2022 годом. Кроме того, он отметил выросшее качество подготовки.