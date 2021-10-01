Ректор Финансового университета Эскиндаров покинет пост

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров заявил, что уйдет с должности после 15 лет работы. Слова руководителя вуза привел официальный сайт учебного заведения.

Окончательное решение об уходе с должности ректора Михаил Эскиндаров принял еще 19 августа. С просьбой не продлевать трудовой договор, истекающий 15 ноября, и назначить нового ректора профессор обратился в правительство России, являющееся учредителем университета.

«Я был ректором университета три срока, 15 лет, я благодарен учредителю и коллективу вуза за доверие и поддержку. Я был счастлив в этой должности, потому что были результаты, но пора заняться другими делами и позволить новому руководителю и его команде искать новые пути развития университета», — оценил свою работу Михаил Эскиндаров.

Ректор добавил, что пришел в вуз 50 лет назад и с тех пор прошел все ступени карьерной лестницы — от студента до руководителя. С 1974 года Эскиндаров входит в состав Ученого совета вуза.

Подводя итоги работы, ректор добавил, что команда университета добавилась больших успехов.

Ранее после 28 лет руководства Высшую школу экономики покинул ректор Ярослав Кузьминов. ВШЭ была основана в 1992 году.