Образование 03 февраля 2023, 18:26 Ректор Бауманки Гордин объяснил, почему чат-боты не помогут студентам технических специальностей при написании диплома

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Разнообразные чат-боты и нейросети не помогут студентам технических и инженерных специальностей при написании итоговой выпускной работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаил Гордин в беседе с «Национальной службой новостей».

В техническом университете студенты при подготовке дипломных работ выполняют большое количество расчетов. По словам ректора, нейросетям не под силу создать и проанализировать техническую документацию в виде чертежей и блок-схем.

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Также Гордин подчеркнул, что обучающиеся в Бауманке используют возможности чат-ботов для оптимизации рутинных задач.

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