Рекордное количество российских вузов попало в рейтинг лучших в мире

Сразу 60 российских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира World University Rankings THE по версии британского журнала Times Higher Education. В топ-200 вошел МГУ, поднявшись на 16 позиций. Сейчас он находится на 158-м месте.

Всего в рейтинг вошло 1,6 тысячи учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, которые объединили в пять категорий: это цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания и возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов, уточнил РБК.

Из российских вузов в рейтинг попали также Московский физико-технический институт. Он вошел в группу 201-250. Санкт- Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики (301–350), МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет (401–500), РЭУ им. Г. В. Плеханова и Донской технический госуниверситет (501–600).

Всего в исследовании принимали участие 60 российских вузов. Это рекордное количество с начала появления рейтинга. Причем 12 из из них оказались в нем впервые.

На первом месте оказался Оксфордский университет. Второе отдали двум вузам из США: Калифорнийскому технологическому институту и Гарвардскому университету. Следом идут ними Стэнфордский университет.