Образование 27 июня 2023, 17:02 Рекламу и маркетинг назвали самыми популярными специальностями среди абитуриентов в 2023 году

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Ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев заявил, что самыми популярным специальностями среди абитуриентов в 2023 году стали маркетинг и реклама. Об этом сообщило ИА НСН.

Также востребованностью пользуются экономика и менеджмент.

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«Больше появляется интерес к информационному институту — это бизнес-информатика и все, что связано с информационкой», — добавил Строев.

В Финансовом университете при Правительстве РФ отметили популярность управленческих программ. По словам проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Светланы Брюховецкой, учащиеся все чащи стали выбирать программы двойных квалификаций, например, программу «Экономист и юрист».