Рейтинг российских вузов по версии Superjob возглавил МГИМО

По данным информагентства, рейтинг возглавил МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ). Средний объем зарплаты выпускника — 120 тысяч рублей.

На втором месте оказалась «Высшая школа экономики». Ее выпускники получают около 115 тысяч рублей. Тройку замкнул МГУ им. М. В. Ломоносова. Молодые специалисты после его окончания получают порядка 107 тысяч рублей.