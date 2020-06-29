29 июня 2020, 14:07
Рейтинг российских вузов по версии Superjob возглавил МГИМО
Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских вузов по уровню заработных плат в области финансов и экономики, где трудятся молодые выпускники, учившиеся в вузах с 2014 по 2019 годы. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, рейтинг возглавил МГИМО (Московский государственный институт международных отношений МИД РФ). Средний объем зарплаты выпускника — 120 тысяч рублей.
На втором месте оказалась «Высшая школа экономики». Ее выпускники получают около 115 тысяч рублей. Тройку замкнул МГУ им. М. В. Ломоносова. Молодые специалисты после его окончания получают порядка 107 тысяч рублей.