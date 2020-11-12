Регионам предложили дать право переносить начало учебного года на 1 октября

Региональные власти могут получить право переносить начало учебного года на месяц вперед. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Максим Зайцев.

«Сегодня мною в Госдуму вносится законопроект, который предусматривает проведение добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября», — приводит ТАСС слова депутата.

Зайцев предлагает провести эксперимент до 31 августа 2023 года, Потом Минпросвещения России совместно с Минобрнауки и Рособрнадзором оценят результаты и направят свои предложения в правительство РФ. Депутат пояснил, что закон создаст для школьников равные условия по изучению общеобразовательной программы и подготовке к экзаменам.

Власти смогут принимать решение о переносе начала учебного года с учетом социально-экономических, климатических и других факторов и условий, которые влияют на образовательный процесс. Существующий закон разрешает переносить начало обучения на месяц, если оно очно-заочное, и на три месяца в случае заочной учебы.