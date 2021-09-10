Региональный педагогический форум прошел на Ямале

В Новом Уренгое (ЯНАО) завершился региональный педагогический форум, в рамках которого в городе работали десятки площадок, где обсуждалось преподавательское мастерство и качество образования. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Гостями форума стали специалисты и учителя из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары и ямальских городов. Один из основных вопросов, затронутый педагогами — это работа с одаренными детьми, к которым нужен особый подход.

«Как гласит одна из истин нашей отечественной педагогики — двигаться в область ближайшего развития. То есть, ставить перед ребенком такие вопросы и задачи, которые он пока решить не может, но, используя дополнительные источники, в состоянии решить ее вот-вот», — напомнил заместитель директора Самарского регионального центра для одаренных детей Сергей Кочережко.