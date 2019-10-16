Региональный этап WorldSkills 2020 пройдет в Подмосковье в ноябре

В Подмосковье проходят отборочные этапы чемпионата WorldSkills 2020. В этом году на национальном этапе 4-е место заняла студентка колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в Королеве.

Источник фото: телеканал «360»

Елена Поелуева дошла до финала — в этом году на мировом этапе в Казани она выступала в компетенции «Реверсивный инжиниринг» и заняла 4-е место.

Источник фото: телеканал «360»

«На призовые деньги я купила машину. За время чемпионатов всех я прокачала все навыки, знания, умения и могу сказать, что меня возьмут на работу в хорошее предприятие», — говорит участница мирового этапа WorldSkils 2019 Елена Поелуева.

Источник фото: телеканал «360»

Студенты колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета участвуют в соревнованиях с 2016 года. В Московской области их организует региональный координационный центр.

Источник фото: телеканал «360»

Соревнования по одной из самых востребованных и мировых компетенций — «Программное обеспечение для бизнеса» — проводятся в новой мастерской. Ее и еще 4 таких же колледж оборудовал на грант от правительства Московской области. Здесь пять участников пишут программу для приложения, которое будет конвертировать криптовалюту.

Источник фото: телеканал «360»

В целом отборочный этап сильно изменился за последние годы. Раньше задание придумывали преподаватели, сейчас их присылают менеджеры компетенции. Также появилось много нового оборудования и технологий.

«Соревнования стали сложнее, вырос уровень самих участников, поэтому победы добиться стало значительно сложнее, это предъявляет высокие требования к экспертам и участникам», — отметил зам. директора колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета Алексей Капралов.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята, которые пройдут внутренний отбор, поедут на региональный этап. Соревнования пройдут с 11 по 16 ноября.