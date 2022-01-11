Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на Ямале

Региональный этап Всероссийской школьной олимпиады начался в ЯНАО 11 января. В нем примут участие 764 ученика, сообщило ИА «Север-Пресс».

Ямальские школьники смогут поучаствовать в этапе олимпиады по 22 предметам. Первыми олимпиаду напишут школьники Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Победители и призеры регионального этапа, а также их педагоги, получат денежные призы в размере 30 и 15 тысяч рублей.