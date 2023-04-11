Образование 11 апреля 2023, 19:16 Региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству стартовал в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае началось проведение регионального этапа Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В рамках чемпионата в 40 основных компетенциях будут соревноваться 315 участников. Также к проведению мероприятия привлекли 240 экспертов.

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«Во всех субъектах Российской Федерации пройдут свои региональные этапы. Соревновательная программа охватывает 248 актуальных и востребованных для каждого региона компетенций. Мероприятия Всероссийского чемпионатного движения способствуют профессиональному росту молодых людей», — отметил проректор Института развития профессионального образования — федерального оператора чемпионата Сергей Куколев.

Сообщается также, что еще восемь отдельных компетенций выделили для юниоров. В рамках мероприятия предусмотрены выступления работодателей, представителей профессиональных образовательных организаций и федерального института развития профессионального образования.

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