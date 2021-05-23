Развитие цифровых сервисов для бизнеса станет главной темой форума МСП на ПМЭФ-21

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет российский форум малого и среднего предпринимательства. Он состоится 2 июня — главной темой пленарного заседания станет «Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса».

Развитие цифровых технологий сегодня является одной из первостепенных задач России. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предлагает создать целую цифровую экосистему.

Благодаря развитию электронных сервисов, государство может внедрять новые продукты для предпринимателей и граждан. Участники пленарного заседания выяснят, насколько насколько это удобно и востребовано для предпринимателей и можно ли компенсировать их затраты на обязательные цифровые сервисы.

«Цифровизация нашей экономики идет полным ходом. Сегодня бизнесу уже сложно представить, как существовать без тех электронных сервисов, которые были созданы, например, Федеральной налоговой службой. Недавно Минэкономразвития РФ внесло в Госдуму законопроект, который даст возможность бизнесу и органам власти переводить документы в электронный вид с сохранением полной юридической значимости оригинала. Нацпроект по поддержке МСП подразумевает увеличение количества цифровых сервисов до 25 к 2024 году. Для бизнеса очень важно понимать государственную стратегию по развитию цифровых сервисов, что нам и предстоит обсудить на Пленарном заседании Форума МСП», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

В рамках заседания также обсудят вопросы о роли цифровизации в «обелении» отраслей и расскажут о новых подходах в налоговом администрировании и сервисах Центробанка. Там примут участие первые председатель правительства России Андрей Белоусов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич, гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

Кроме того, в заседании будут участвовать руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, первый заместитель председателя совета Центросоюз РФ Сергей Грицай, руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская, генеральный директор ООО «Логасофт» Алексей Логанцов, вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев. В качестве модератора пленарного заседания выступит президент «Опоры России» Александр Калинин.

Участвовать в пленарном заседании также пригласили председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

Российский Форум малого и среднего предпринимательства проходит ежегодно. Там обсуждают текущее состояние малого и среднего бизнеса, а также предлагают меры, которые помогут увеличить их в российской экономике. Форум организовывают Фонд Росконгресс, Корпорация МСП и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Зарегистрироваться на форум МСП можно до 25 мая 2021 года. Узнать подробности подготовки ПМЭФ-21 — на официальном сайте и в Telegram-канале Фонда Росконгресс.