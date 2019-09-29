Развитие навыков общения в начальной школе

В современном мире высоких технологий и бесконечного потока информации не всегда удается слышать друг друга. Учитель начальных классов из Клина обучает детей работать в команде, общаться и помогать товарищу. Через игру дети получают очень важные уроки жизни.

В программе «Час учителя» на «360» учитель начальных классов в гимназии № 2 городского округа Клин Надежда Миколаец рассказала о том, какую роль в жизни современных детей играют коммуникативные навыки. Она пояснила, что эти умения необходимо развивать у ребенка, чтобы он смог легче наладить контакт со сверстниками и взрослыми, а также познать мир и сформировать представление о себе. Кроме того, от уровня коммуникации ученика зависит его успеваемость — ведь если школьник чувствует дискомфорт при ответе на вопрос преподавателя, то он не сможет рассказать все, что знает по этой теме на самом деле. В интервью она перечислила причины низкого уровня общения у детей, а также рассказала о методике преподавания, которая учит детей работе в команде.