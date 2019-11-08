Развитие интеллекта: когда пора?

Ребенок-гений, развивалки с 6-месячного возраста, чтение с двух лет — нужно ли это вашему ребенку? Когда можно развивать интеллект? В программе «Круг проблем» эту тему обсудит ведущая Ксения Присечина с Марьяной Безруких, Викторией Шиманской, Еленой Моляковой, Ольгой Кисловой и Сергеем Савельевым.

Эксперты уверены, что развивать интеллект ребенка с самого раннего возраста, но только в форме игры. Очень важно на каждом этапе его развития выделять актуальные задачи. По их мнению, главное — разделять понятия «развития» и «обучение». Первое можно начинать уже с момента рождения, в то время как со вторым необходимо подождать до более осознанного возраста малыша.