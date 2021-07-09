Развитие дошкольников снизилось во время пандемии из-за гаджетов

Ученые Российской академии образования выяснили влияние гаджетов на психическое развитие дошкольников. В пандемию дети стали чаще пользоваться телефонами и планшетами.

До пандемии коронавируса дошкольник проводил около 24 часов в неделю за экраном гаджета, сообщила газета «Известия» со ссылкой на масштабное исследование «Растем вместе». Но за последний год этот показатель увеличился. Основное время дети на планшетах и смартфонах играют (79,3%) и смотрят мультфильмы (43%). Всего 25,1% времени дошкольники используют гаджет как средство связи.

Под наблюдением ученых Российской академии образования находились более 600 детей. Ученые следили, насколько развивается память детей, внимание, умение концентрироваться и регулировать свое поведение, контролировать свои желания и многое другое. Результаты показали, что за год пандемии прогресс каждого ребенка был гораздо ниже, чем годом ранее. Исследователи отметили, что у дошкольников снизилось психическое развитие.

«Поскольку у нас исследование идет достаточно давно, то, естественно, мы проводили его и в период пандемии. И по сравнению с теми детьми, которые росли до пандемии, дети того же дошкольного возраста (5–7 лет), к сожалению, демонстрируют более низкий уровень управления поведением, саморегуляции, умения сдерживать какие-то свои импульсы. И в общем-то это говорит о том, что темпы развития снизились», — рассказал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, замдиректора Психологического института РАО, академик РАО Александр Веракса.

По предположению ученого, это могло произойти из-за закрытия дошкольных учреждения на время пандемии. Образовательная система, по его мнению, способствует развитию саморегуляции.

Специалисты советуют занять ребенка физическими и интеллектуальными играми, тогда он будет проводить меньше времени за гаджетами.