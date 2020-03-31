31 марта 2020, 12:33
«Разумная предосторожность». Онищенко — о переносе сроков поступления в вузы из-за коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с РИА ФАН решение Минобрнауки РФ перенести сроки вступительных экзаменов в вузы из-за пандемии коронавируса.
«Поступающие в вузы — то есть абитуриенты — люди организованные. Поэтому паники никакой не будет», — заметил законодатель.
Он напомнил, что абитуриенты подают документы с результатами ЕГЭ и ждут, пройдут они по конкурсу или нет. Парламентарий уточнил, что на прошлой неделе сроки сдачи ЕГЭ перенесли и в связи с этим отсрочка поступления в вузы также выглядит логичной.
«Сделан шаг в сторону разумной предосторожности. И тут не надо сокрушаться», — констатировал зампред думского Комитета по образованию и науке.