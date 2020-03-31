«Поступающие в вузы — то есть абитуриенты — люди организованные. Поэтому паники никакой не будет», — заметил законодатель.

Он напомнил, что абитуриенты подают документы с результатами ЕГЭ и ждут, пройдут они по конкурсу или нет. Парламентарий уточнил, что на прошлой неделе сроки сдачи ЕГЭ перенесли и в связи с этим отсрочка поступления в вузы также выглядит логичной.

«Сделан шаг в сторону разумной предосторожности. И тут не надо сокрушаться», — констатировал зампред думского Комитета по образованию и науке.