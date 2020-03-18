Размер атомов решили измерять по-новому

По информации «Русской планеты», новое решение точно определит взаимодействие молекул лекарства с клетками организма. К тому же специалисты поймут, как распределяются молекулы в новом органическом материале-полупроводнике.

Российские ученые предложили метод, который позволяет эффективно измерять атомы, то есть Ван-дер-Ваальсовые радиусы.

«Сейчас активно исследуются взаимодействия между лекарствами и белками в организме. У вас есть хорошая молекула, которая показала свою эффективность, но для реального применения ее нужно улучшить, усилив связывания с активным центром. Для этого вы берете данные об эффективных размерах атомов, и смотрите, какие из наблюдаемых вами в структуре связанного белка взаимодействия важны, а какими можно пренебречь», — уточнил научный сотрудник ИТМО Иван Чернышов.