«Разговоры о важном» назвали частью обязательной школьной программы | 360°

Образование 05 ноября 2022, 11:02 «Разговоры о важном» назвали частью обязательной школьной программы Кремль опроверг возможность свободного посещения «Разговоров о важном» Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Члены правительства не обсуждают свободный формат посещения «Разговоров о важном». Такое заявление в интервью ТАСС сделал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

«Это часть школьной программы, которая обязательна для посещения», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, члены администрации президента России Владимира Путина даже не ведут обсуждения по этой теме. Новиков отметил, что свободный формат посещения этих внеурочных занятий не предполагался изначально, на этапе внедрения в школьное расписание.

Реклама

Также собеседник ТАСС оценил результаты недавнего опроса ВЦИОМ, которые на днях озвучил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Тот сообщил, что 83% родителей поддержали нововведения в школьном расписании в виде церемонии поднятия флага страны, исполнения государственного гимна и проведения «Разговоров о важном». Новиков заявил, что такой высокий уровень одобрения связан с доступом родителей к материалам для этих занятий.