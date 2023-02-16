Образование 16 февраля 2023, 02:27 Раздел о волонтерах предложили внести в новый учебник по истории России Депутат Занко: школьникам нужно рассказывать о работе добровольцев в зоне СВО Телеканал «360»

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С 1 сентября российские школьники начнут изучать спецоперацию на Украине и ее цели. В раздел об СВО предложили включить деятельность добровольцев. Такой запрос зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отправит главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщила «Парламентская газета».

«Тысячи добровольцев собирают и развозят гуманитарную помощь, эвакуируют людей, лечат раненых, восстанавливают жилье, заботятся о беженцах в пунктах временного размещения», — напомнила депутат.

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В своем запросе главе Минпросвещения Занко предложила добавить в новый раздел информацию о добровольцах и волонтерах, которые работают в тылу.

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«Волонтеры являются символом единения нашего общества, настоящими патриотами, о которых необходимо рассказывать молодому поколению», — отметила парламентарий.

Занко поддержала работу Министерства просвещения по обновлению школьного учебника истории. Как ранее сообщил Сергей Кравцов, причины и задачи СВО подробно изложат в учебном пособии, который будет доработан уже к марту. Новые учебники с разделом о спецоперации могут поступить в школы уже в следующем учебном году.