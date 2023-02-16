16 февраля 2023, 02:27
Раздел о волонтерах предложили внести в новый учебник по истории России
Депутат Занко: школьникам нужно рассказывать о работе добровольцев в зоне СВО
С 1 сентября российские школьники начнут изучать спецоперацию на Украине и ее цели. В раздел об СВО предложили включить деятельность добровольцев. Такой запрос зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отправит главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщила «Парламентская газета».
«Тысячи добровольцев собирают и развозят гуманитарную помощь, эвакуируют людей, лечат раненых, восстанавливают жилье, заботятся о беженцах в пунктах временного размещения», — напомнила депутат.
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В своем запросе главе Минпросвещения Занко предложила добавить в новый раздел информацию о добровольцах и волонтерах, которые работают в тылу.
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«Волонтеры являются символом единения нашего общества, настоящими патриотами, о которых необходимо рассказывать молодому поколению», — отметила парламентарий.
Занко поддержала работу Министерства просвещения по обновлению школьного учебника истории. Как ранее сообщил Сергей Кравцов, причины и задачи СВО подробно изложат в учебном пособии, который будет доработан уже к марту. Новые учебники с разделом о спецоперации могут поступить в школы уже в следующем учебном году.
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