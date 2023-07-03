Образование 03 июля 2023, 20:06 Раскрыты правила перевода участников СВО с платного обучения в вузах на бюджет Минобрнауки разработало механизм перевода на бюджетные места в вузах участников СВО РИА «Новости»

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Оставившие учебу для участия в специальной военной операции студенты российских вузов после возвращения к гражданской жизни смогут продолжить получение образования на бюджетных местах, даже если раньше учились платно. Механизм перевода разработало Министерство образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Для перехода на бюджет студенту достаточно написать заявление и предоставить документ о статусе участника спецоперации.

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Решение по перераспределению свободных мест примет специальная комиссия вуза.

Министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что правительство сегодня работает над различными мерами поддержки участников специальной военной операции, а также их интеграции в образовательный процесс.

Среди уже принятых мер Миноборнауки рекомендовало вузам начислять дополнительные 10 баллов на вступительных экзаменах абитуриентам, которые принимали участие в СВО. Это правило предложили распространить на мобилизованных, добровольцев, контрактников и военнослужащих.