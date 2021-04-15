Раскрыты детали проведения школьных экзаменов в 2021 году

В программу проведения государственной итоговой аттестации 2021 года внесены изменения, связанные с санитарно-эпидемической обстановкой. Детали перечислило РИА ФАН.

Для получения аттестатов ученикам, которые не хотят поступать в вуз, а также выпускникам средних профессиональных (СПО) учреждений и учащимся с особенностями здоровья предстоит сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русский язык и математика. Для них организуют пункты проведения экзаменов с видеонаблюдением.

Сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку предстоит тем, кто думает о поступлении в высшие учебные заведения, среди них числятся также выпускники СПО и выпускники прошлых лет. Они также должны сдать предметы по выбору, нужные для поступления в тот или иной вуз.

«Нашим выпускникам дается возможность перерегистрироваться и поменять перечень предметов. Это особенность этого текущего года», — сказала заместитель начальника управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования минобразования Республики Крым Марина Чайка.

Поменять экзамен и форму проведения — ЕГЭ или ГВЭ — можно, но не менее, чем за две недели до старта экзаменов.

В 2021 году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Сроки проведения ГВЭ: 25 и 28 мая, резервные даты — 8 и 16 июня, также предусмотрена возможность пересдачи в сентябре.