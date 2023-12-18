Образование 18 декабря 2023, 12:11 Ракова рассказала о планах по модернизации мастерских московских колледжей Ракова: около 90 мастерских и лабораторий откроют в колледжах Москвы в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В 2024 году в Москве пройдет масштабное обновление мастерских колледжей. Появится около 90 мастерских и лабораторий, а отремонтируют еще 230 площадок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В сентябре мы начали масштабное обновление материально-технической базы колледжей Москвы. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве», — отметила заммэра.

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Проект по обновлению и созданию новых лабораторий и мастерских охватит большое количество колледжей, включая те, где обучают будущих поваров, кондитеров, электриков и сварщиков.

Например, Московский технологический колледж станет одним из первых учебных заведений, которое в ближайшем будущем оснастят современным оборудованием. Ежегодно он выпускает около 600 специалистов, необходимых транспортной, промышленной и строительной сферам. Студенты колледжа с января начнут практические занятия на оборудовании, аналогичном тому, что используется на предприятии «Салют» АО «ОДК». Ученики колледжа смогут овладеть использованием различных измерительных инструментов, включая микрометры, штангенциркули, нутромеры и другие приборы, что позволит повысить точность контрольных измерений и качество продукции на производстве.

Ранее цикл профориентационных занятий стартовал в колледжах и техникумах Подмосковья.