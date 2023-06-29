29 июня 2023, 12:07
Ракова анонсировала подкаст для абитуриентов московских колледжей
Заммэра Москвы Ракова: для абитуриентов колледжей запустили подкаст «Ключ к профессии»
Дважды в месяц для абитуриентов колледжей будет выходить подкаст о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в новом формате подкастов. Слушатели узнают о самых востребованных специальностях и услышат советы педагогов, выпускников и работодателей.
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Подкаст «Ключ к профессии» доступен для всех желающих на сайте «Школа. Москва». Первый выпуск посвящен профориентационным проектам для школьников.
Реклама
Слушатели одного из ближайших выпусков узнают от представителей метро и колледжа московского транспорта о нюансах обучения на партнерских направлениях. Специалисты расскажут, как проходит практика на производстве, а также о возможностях трудоустройства.
Ракова добавила, что власти расширяют программы обучения, включая в них больше востребованных специальностей. Также увеличили на 20% контрольные цифры приема и разработали сайт, где публикуют актуальную информацию о колледжах.
Ранее абитуриенты подали свыше шести тысяч заявлений в колледжи и техникумы Подмосковья за неделю.
Студенты
Москва 2023
Реклама
Реклама