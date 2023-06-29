Образование 29 июня 2023, 12:07 Ракова анонсировала подкаст для абитуриентов московских колледжей Заммэра Москвы Ракова: для абитуриентов колледжей запустили подкаст «Ключ к профессии» Сайт мэра и правительства Москвы

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Дважды в месяц для абитуриентов колледжей будет выходить подкаст о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Абитуриентам помогут определиться с выбором колледжа в новом формате подкастов. Слушатели узнают о самых востребованных специальностях и услышат советы педагогов, выпускников и работодателей. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Подкаст «Ключ к профессии» доступен для всех желающих на сайте «Школа. Москва». Первый выпуск посвящен профориентационным проектам для школьников.

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Слушатели одного из ближайших выпусков узнают от представителей метро и колледжа московского транспорта о нюансах обучения на партнерских направлениях. Специалисты расскажут, как проходит практика на производстве, а также о возможностях трудоустройства.

Ракова добавила, что власти расширяют программы обучения, включая в них больше востребованных специальностей. Также увеличили на 20% контрольные цифры приема и разработали сайт, где публикуют актуальную информацию о колледжах.

Ранее абитуриенты подали свыше шести тысяч заявлений в колледжи и техникумы Подмосковья за неделю.