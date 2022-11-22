Образование 22 ноября 2022, 23:23 Работы школьников со ссылками на «Википедию» предложили запретить принимать Депутат Горелкин призвал школы отказаться от «Википедии»

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Учителям в школах нужно запретить принимать работы со ссылками на «Википедию». С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, сообщил ТАСС.

«Пока в профилактических целях предлагаю Минпросвещения довести до всех школьных учителей рекомендацию не принимать от школьников работы, которые ссылаются на „Википедию“», — отметил депутат во время выступления на I Национальном форуме «Здоровье и безопасность детей».

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По его мнению, это будет правильным ответом на политику «Википедии», которую она демонстрирует по отношению к России. Речь идет о фейках про спецоперацию.

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Роскомнадзор ранее обязал «Википедию» удалить фейковую информацию про спецоперацию. Такие меры были приняты по требованию Генпрокуратуры. Также «Википедия» должна удалить материалы, в которых неверно изложена информация о якобы атаках на мирных жителей.