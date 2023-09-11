Образование 11 сентября 2023, 16:26 «Работа.ру»: больше половины россиян подрабатывают во время учебы

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Больше половины россиян, а именно 57%, совмещаеют работу и учебу. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования, проведенные сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Кроме того, еще 44% опрошенных имеют подработку при основной работе, из-за чего у них остается недостаточно времени на семью. Еще 45% респондентов приходится работать по выходным и в отпуске, чтобы освоить всю нагрузку. Наконец, еще 32% участников опроса признались, что засиживаются допоздна, чтобы все успеть.

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