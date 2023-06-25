25 июня 2023, 11:38
QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы появятся в новых учебниках истории
Мединский: в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы
Новые учебники истории обогатят подборками тематических художественных и документальных фильмов. Для этого на станицах издания разместят специальные QR-коды со ссылками, сообщил ТАСС помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию <…> художественных и документальных фильмов», — уточнил помощник президента.
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По словам Мединского, некоторые ссылки — это QR-коды. Он отметил максимально технологичную форму подачи дополнительного иллюстративного материала.
Учебники по истории России для старшеклассников уже передали в издательства. Школьники начнут по ним заниматься с 1 сентября нового учебного года.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что причины начала спецоперации на Украине будут изучать на истории как в 10, так и в 11 классе.
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