Образование 25 июня 2023, 11:38 QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы появятся в новых учебниках истории Мединский: в новых учебниках истории будут QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы Flickr

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Новые учебники истории обогатят подборками тематических художественных и документальных фильмов. Для этого на станицах издания разместят специальные QR-коды со ссылками, сообщил ТАСС помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«В текст учебника мы включаем рекомендации по использованию <…> художественных и документальных фильмов», — уточнил помощник президента.

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По словам Мединского, некоторые ссылки — это QR-коды. Он отметил максимально технологичную форму подачи дополнительного иллюстративного материала.

Учебники по истории России для старшеклассников уже передали в издательства. Школьники начнут по ним заниматься с 1 сентября нового учебного года.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что причины начала спецоперации на Украине будут изучать на истории как в 10, так и в 11 классе.