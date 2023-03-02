Образование 02 марта 2023, 15:28 Путин заявил о повышении качества преподавания истории в школах России Путин: качество преподавания истории и обществознания в России будет повышаться РИА «Новости»

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Качество преподавания истории, обществознания и других дисциплин в российских школах обязательно будет повышаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Путин отметил, что с 1 сентября этого года в школах начнут действовать единые, обязательные к применению федеральные образовательные программы по русскому языку, литературе, географии, обществознанию и истории.

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«Качество преподавания этих дисциплин, причем на всех уровнях образования, будем обязательно повышать», — сказал глава государства.

Президент указал на то, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего. По его словам, система образования в стране должна быть суверенной. Это чрезвычайно важная, базовая вещь, отметил он.

«Вопросы обучения, наставничества — это всегда обращение к будущему», — подчеркнул Путин.

В ходе видеообращения он дал старт Году педагога и наставника в России, особо отметив заслуги российских учителей, которые воспитали достойных учеников, защитников Отечества.

«Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, <…> привили им по-настоящему <…> чувство глубокой, искренней любви к Родине», — сказал президент.

Он поблагодарил педагогическое сообщество, учителей и наставников за неизменную веру в Россию.