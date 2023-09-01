Важное 01 сентября 2023, 14:55 Путин заявил о почти полной доступности детсадов для россиян Президент Путин заявил, что доступность дошкольного образования составила 99% РИА «Новости»

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Благодаря строительству детсадов в России обеспечили 99% доступность дошкольного образования. Об этом президент Владимир Путин заявил на церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в регионах.

«Хорошие результаты достигнуты по программе строительства детских садов и яслей. Удалось добиться практически стопроцентной доступности дошкольного образования — 99%», — сказал он по видеосвязи.

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Владимир Путин заявил, что призвание России — и дальше оставаться примером по созданию условий для образования детей. Для этого нужно постоянно развиваться. В День знаний открыли 160 новых школ и почти 1,3 тысячи капитально отремонтированных. Комфортные условия получили школьники Подмосковья, Республики Дагестан, Ростовской области, ДНР и других регионов.

В Московской области к новому учебному году запланировали открыть 12 детсадов, возведенных благодаря инвесторам-застройщикам жилых комплексов. Специалисты из Подмосковья также отправились в Мариуполь восстанавливать детсад в Центральном районе города.