Образование 02 сентября 2023, 19:38 Путин вывел главную мысль уроков «Разговоры о важном» Путин назвал главной мыслью «Разговоров о важном» любовь к Родине РИА «Новости»

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В рамках уроков «Разговоры о важном» главное, что необходимо донести до детей, — любовь с России. На это указал президент Владимир Путин во время открытого урока 1 сентября.

Глава государства ответил на вопрос участницы встречи, которая интересовалась форматом проведения «Разговоров о важном» и их направленностью.

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«Любить Россию», — назвал Путин главную мысль уроков.

Российский лидер посоветовал подойти к вопросу творчески, вспомнить историю страны и задачи, которые перед ней стоят, а также обратить внимание на традиции.

«Все связать с семьей, с будущим нашего Отечества», — добавил он.

Президент рекомендовал подавать тему разносторонне, красиво и интересно. Так у учеников будут гореть глаза, а сам учитель получит удовольствие. В беседе со школьниками Путин также заметил, что лучше уходить от определения «любимый или нелюбимый предмет».