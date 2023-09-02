02 сентября 2023, 19:38
Путин вывел главную мысль уроков «Разговоры о важном»
Путин назвал главной мыслью «Разговоров о важном» любовь к Родине
В рамках уроков «Разговоры о важном» главное, что необходимо донести до детей, — любовь с России. На это указал президент Владимир Путин во время открытого урока 1 сентября.
Глава государства ответил на вопрос участницы встречи, которая интересовалась форматом проведения «Разговоров о важном» и их направленностью.
Реклама
«Любить Россию», — назвал Путин главную мысль уроков.
Российский лидер посоветовал подойти к вопросу творчески, вспомнить историю страны и задачи, которые перед ней стоят, а также обратить внимание на традиции.
«Все связать с семьей, с будущим нашего Отечества», — добавил он.
Президент рекомендовал подавать тему разносторонне, красиво и интересно. Так у учеников будут гореть глаза, а сам учитель получит удовольствие. В беседе со школьниками Путин также заметил, что лучше уходить от определения «любимый или нелюбимый предмет».
Дети
Школы
Владимир Путин
Реклама
Реклама